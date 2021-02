"Ganhar esse jogo nos dá confiança para o Real Madrid"

O atacante colombiano Luis Muriel, que marcou o gol decisivo neste domingo para dar à Atalanta uma vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari na Serie A, reconheceu que sua equipe já está pensando "um pouco" nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, com a partida de ida marcada para 24 de fevereiro em Bergamo.

“Claro (pensamos um pouco no Real Madrid), está muito perto. Mas primeiro temos o jogo contra o Napoli. Teremos tempo para pensar no jogo com o Real. Mas pensamos um pouco no Madrid e com certeza vencermos este jogo nos dá confiança", disse Muriel no final do jogo contra o Cagliari, em declarações ao 'Sky Sport' e semelhantes às do seu treinador.

Muriel já tem 13 gols nesta temporada e foi decisivo neste domingo com um gol aos 90 minutos após ter começado no banco. “Não sei se é o destino, estou muito feliz por marcar e vencer. Foi um jogo difícil, contra um Cagliari que saiu para dar tudo de si. Vencer assim significa muito. Também, marcar saindo do banco dá um bom sinal ao mister".