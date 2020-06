Gareth Bale sem jogar, uma imagem que resume tudo

O Real Madrid foi o responsável pelo Valencia graças a um ótimo segundo tempo (3-0). A primeira metade foi muito disputada e até a equipe 'che' teve um gol anulado.

Durante uma parte do encontro, as câmeras da transmissão focaram em Bale. O galês, que ficou sem jogar, estava no banco de reservas apenas observando.

O camisa 11 tinha as pernas apoiadas em um assento e os braços cruzados. Além disso, ele estava com o semblante sério e parecia bastante entediado, como se a coisa nem fosse com ele.

Zinedine Zidane, técnico do Real, já deixou claro na prévia do confronto contra o Valencia que o relacion​amento entre os dois não está abalado. Enquanto isso, o madridismo não passa uma boa mensagem com essas imagens.