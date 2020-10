VÍDEO: Bale treina e fica perto de estreia pelo Tottenham

Bale está de volta. O jogador galês voltou a treinar com o Tottenham pouco antes da Data FIFA, e muitos esperam que ele possa estar no retorno dos 'spurs' na Premier League.

Nesta segunda-feira, o clube inglês divulgou várias imagens do treinamento em suas redes sociais. E parece que o ex-jogador do Real Madrid renasceu: sem sinais de dor, o atacante já se diverte.

No vídeo acima você confere como está esse 'renascimento' do jogador, que está mais do que motivado a mostrar seu melhor nível.