Gareth Bale, um retorno sem açúcar e sem afeto

Sim, o Real Madrid está de volta, Bale está de volta. Ainda antes da paralisação, o galês estava no centro das atenções por não ser um dos favoritos de Zidane e o retorno da competição foi sua oportunidade de crescer, mas, até agora, ele não conseguiu. Contra o Eibar, ele mostrou um desempenho baixo.

Embora seja verdade que toda a equipe poderia ter jogado melhor no segundo tempo, ele, como homem de frente, foi um dos convocados a revolucionar o jogo e acabou não conseguiu. Ele entrou aos 61 minutos, apenas deu dois passes no campo rival - sete certos dos onze no total - e não chutou no gol.

O que talvez possa afetá-lo de uma maneira mais negativa é que ele deu razão a Zidane ao escalar Rodrygo ao invés dele, porque ele não estava melhor que o brasileiro. O que pode beneficiá-lo é que, afinal, nessa liga tão compacta, o cansaço acumulado o forçará a rotacionar e o jogador terá mais oportunidades.

E quem sabe se Bale voltará ao campo no próximo compromisso merengue, já que perdeu o treinamento pós-jogo devido à sobrecarga muscular, conforme relatado por 'AS'. Não se sabe, no momento, se estará disponível para a próxima conovcatória.

Ele tem dez rodadas para dar a volta por cima. Seus dados desta temporada até agora não ajudam a acreditar nas melhores previsões: ele tem apenas três gols e três assistências em 19 jogos, dos quais começou em 13.

Esses números mostram uma média de gol de 0,15, menos da metade da conseguida na temporada passada, na qual ele marcou 14 gols e seis assistências em 42 duelos. Para voltar a ser o protagonista - algo que, segundo Jorde Valdano, ele quer -, Bale terá que se superar o mais rápido possível.