Gary Neville esqueceu de Daniel Alves, que reagiu

Dani Alves não tem papas na língua. O brasileiro não deixou de reagir à opinião de Gary Neville, que escolheu Alexander-Arnold como o melhor lateral-direito desde Cafu.

O atleta do São Paulo respondeu à publicação de um seguidor que lhe marcou na frase de Neville. Daniel reagiu publicando um tweet com 42 emoticons com o braço levantado.

Na última das imagens, o brasileiro postou um rosto com lágrimas de riso, completando a reação às palavras que Gary Neville ditas em uma transmissão no Instagram.