Gatito terá multa e suspensão por 'agredir' o VAR

Em partida do Brasileirão no final de agosto, Gatito Fernández derrubou a cabine do VAR ao deixar o gramado do Nilton Santos após a derrota por 2 a 0 do Botafogo para o Internacional.

As consequências foram determinadas nesta sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O goleiro terá de pagar multa de R$ 26 mil e cumprirá suspensão de três partidas no Campeonato Brasileiro. Após a decisão, o jogador voltou a pedir desculpas pelo episódio.

"Gostaria de pedir desculpas à comissão de arbitragem e a todos árbitros de todo o Brasil pelo incidente que eu tive com o VAR. Foi uma má decisão que eu tive nesse jogo. Jamais foi a minha intenção derrubar a cabine. Respeito todos os profissionais que trabalham na arbitragem do Brasil, em todas as categorias. Sei que o VAR é uma ferramenta nova, que está sendo usada no mundo inteiro, veio para ficar e ajudar o futebol. A gente ainda está se acostumando com isso, mas novamente peço desculpas", disse Gatito em vídeo.

Sem a presença do paraguaio, o Botafogo visita o Red Bull Bragatino às 20h da próxima segunda-feira pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.