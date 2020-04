Gattuso, a chave no presente e no futuro de Insigne e Ospina

Lorenzo Insigne disse boas palavras sobre seu atual treinador, Gennaro Gattuso. O capitão do Napoli apreciou a chegada no meio da temporada do ex-jogador italiano.

"Desde o primeiro dia em que ele chegou, ele conversou comigo, me fez sentir importante. Para mim, isso é positivo, tenho um ótimo relacionamento com ele", argumentou o atacante do time italiano na 'Radio Kiss Kiss'.

Insigne, como capitão da equipe, é o elo entre o elenco e a equipe técnica liderada por Gattuso. "Durante a quarentena, conversamos com frequência, nas sessões de treinamento e sobre todas as questões", afirmou.

Outro dos homens beneficiados com a chegada de Gattuso no meio da temporada foi David Ospina. O goleiro encerra seu contrato com a equipe transalpina em junho de 2022.

A aposta em Meret no início da temporada prenunciou uma saída do 'cafetero', mas de acordo com 'Goal', a intenção de Gattuso é manter seu homem de confiança no gol.