Gattuso está na corda bamba

O Napoli não atravessa o seu melhor momento esportivo e as dúvidas começam a ronda o trabalho de Gennaro Gattuso cuja continuidade no banco de reservas está no ar.

As últimas derrotas da equipe napolitana foram bem dolorosas (3-1 contra o Hellas Verona e 2-0 na Supercopa contra a Juve) e incomodaram bastante o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis que deu o último aviso.

De acordo com o jornal 'Corriere dello Sport', os resultados das próximas partidas do Napoli irão definir o futuro de Gennaro Gattuso no comando da equipe. Caso as vitórias não apareçam, seus dias estarão contados.

A citada fonte aponta até para um futuro substituto do treinador italiano, trata-se de um velho conhecido da torcida: Rafa Benítez.