Gattuso surge como possível substituto de Nuno nos Wolves

O futuro de Gennaro Gattuso no Napoli é completamente incerto. O descontentamento de De Laurentiis com o treinador é evidente, principalmente depois da eliminação na Europa League, e na Itália duvidam que o treinador continue para a próxima temporada.

A grande questão é saber qual serie o próximo passo do comandante. E de acordo com o 'TMW', o futuro do treinador estaria na Premier League.

A citada fonte aponta que Nuno Espírito Santo também poderia encerrar na próxima janela a sua etapa de quatro anos nos Wolves, o que abriria as portas para a chegada de Gattuso.

Atualmente o Napoli é o sexto colocado com 47 pontos e briga para entrar na zona de classificação da Champions. Os Wolves, por sua vez, estão decepcionando após um ano brilhante e ocupam a 12º posição da Premier com 35 pontos.