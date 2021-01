Com gelo em campo, jogo entre Vitória de Guimarães e Farense é adiado

O jogo da 14ª rodada da Liga Portuguesa entre Vitória de Guimarães e Farense estava marcado para as 18h deste sábado, mas precisou ser adiado devido ao gelo presente em parte do gramado.

Com a grama congelada, funcionários usaram água quente entre as técnicas para tentar viabilizar a partida. As tentativas atrasaram o duelo em 30 minutos e não surtiram efeito.

"Relvado condicionado pelo gelo adia o jogo Vitória SC vs SC Farense. O encontro está agora agendado para amanhã, domingo, às 18h", confirmou a organização da Liga Portuguesa pelas redes sociais.

Com 20 pontos conquistados, o Vitória de Guimarães é o sexto colocado na competição. O Farense, por sua vez, soma 12 pontos e ocupa o 13º lugar na tabela.