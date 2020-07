A tática do Flamengo para escolher o novo treinador

Mesmo antes de confirmada a saída do técnico Jorge Jesus, o departamento de futebol do Flamengo já recebia várias ligações de empresários oferecendo treinadores ao clube. O Rubro-Negro, por sua vez, manteve a cautela e só começou a se movimentar depois que o técnico informou que retornaria à Portugal, na última sexta-feira (17). De lá para cá, foram inúmeras reuniões entre o conselho de futebol, de forma presencial e remota, com o intuito de chegar num consenso sobre o "alvo".

A famosa frase "sangue no gelo", sempre proferida por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, é o lema seguido pelo Flamengo para substituir Jorge Jesus. Um nome ainda não foi definido, mas a preferência é um técnico estrangeiro que domine o português ou ao menos o espanhol. Alguns treinadores agradam, como Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal, Miguel Angel Ramirez, Domènec Torrent entre outros, mas ainda não há de fato um consenso. Quando acontecer, Marcos Braz e Bruno Spindel, diretor de futebol, devem viajar rumo à Europa, como tem sido feito na hora de contratar reforços do Velho Continente.

Um dos nomes surgidos no primeiro momento, Marco Silva, foi para o final da fila. Segundo apuração da Goal, a diferença de estilo de trabalho para o de Jorge Jesus foi o fator principal para que perdesse força. Todos os aspectos estão sendo avaliados também conforme relatórios do departamento de análise e desempenho e uma triagem vem sendo feita.

Não há pressa, a diretoria entende que não adianta correr para contratar um novo treinador e daqui há seis meses precisar trocar o comando por conta de um erro de avaliação neste primeiro momento. Por isso, tudo está sendo estritamente avaliado.

Na quarta-feira (22), o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu, para iniciar os treinamentos de olho no Campeonato Brasileiro, que começa no dia 9 de agosto. Mauricio de Souza, treinador do sub-20 e que comandou a equipe recheada de jovens nos quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca será o comandante das atividades. Ele terá o auxílio da comissão técnica permanente do clube, que trabalhou com Jorge Jesus durante todo o período que o treinador esteve no Rubro-Negro.