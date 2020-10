Genoa tem mais três casos positivos e chega a 19

Com os três novos casos, o número total de resultados positivos para coronavírus no Genoa já é de 19. Por causa disso, a partida deste fim de semana, contra o Torino, na terceira rodada Serie A, foi adiada.

“O Genoa comunica que os testes efetuados em 1º de Outubro de 2020 registaram resultados positivos para Covid-19 para os jogadores Petar Brlek e Miha Zajc e do colaborador técnico Walter Bressan”, informou o clube comunicado oficial.

Os três novos casos se somam a Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Valon Behrami, Lasse Schöne, Davide Zappacosta e Mattia Destro.

"O clube tem agido com todas as medidas necessárias e informado as autoridades competentes. A atividade no centro esportivo Signorini está suspensa até segunda-feira", acrescentou.

O Genoa entrou em campo pela última vez no domingo, em derrota por 6 a 0 contra o Napoli. Um dia depois, os testes realizados registraram 12 casos de infecção por coronavírus. Oito desses 12 jogadores estiveram em campo contra o time napolitano, que não registrou nenhum contágio até agora.