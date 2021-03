Georgina revela Cristiano na intimidade: "Ele não cozinha"

Como é Cristiano Ronaldo na intimidade? Georgina Rodríguez, sua namorada, revelou em declarações a 'Sportweek'. Como usam a academia em casa, se pensam em ter mais filhos e outros detalhes curiosos sobre a convivência com o craque.

"Ele não cozinha. Depois de treinar toda a manhã merece encontrar um prato de comida quente, preparado com carinho, sobre a mesa. Temos um chef e algumas vezes eu cozinho", disse a modelo.

Além de não cozinhar, o craque tampouco troca as lâmpadas. "Trocar uma lâmpada da nossa casa é impossível, temos os tetos muito altos. Se você fosse o Cristiano Ronaldo trocaria uma lâmpada a quase 6 metros do chão? É melhor não. É melhor ele se cuidar e se dedicar ao que faz melhor. Eu me ocupo do resto. Faço com que tudo corra bem, gosto de cuidar do meu lar e da minha família", continuou.

"Dividimos a academia porque só temos uma em casa. Aprendi muito com ele. Me ajuda, me ensina e me motiva. Embora já fosse uma mulher saudável e desportista, hoje, graças a ele, me sinto ainda melhor. No começo tinha vergonha de treinar com ele, é o Cristiano Ronaldo. Mas depois tudo mudou. Ele é a minha inspiração", completou.

Por fim, a espanhola revelou o desejo de aumentar a família. "Gostariamos de voltar a ser pais. Mas vai acontecer quando tiver de acontecer. Cada dia com o Cris é um presente, somos muito felizes. Sem dúvida que a minha família é a minha prioridade. O meu marido e os meus filhos estão em primeiro lugar. Cuido deles e o meu coração está cheio de amor. Em Turim temos uma casa com jardim onde as crianças podem brincar, não nos falta nada. Amo muito as pessoas da cidade, sou feliz aqui", finalizou.