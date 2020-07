Georgina Rodríguez também monetiza nas redes sociais

Georgina Rodríguez, namorada do Cristiano Ronaldo, é uma figura bastante ativa nas redes sociais. Com a chegada do verão na Europa a modelo impressiona os fãs com o seu físico.

Mas a modelo utiliza as redes sociais também para "fazer" dinheiro. A sua última publicação, de acordo com 'Mais Futebol', foi para celebrar um novo contrato com uma marca inglesa de roupa.

Nomes como Kourtney Kardashian, Ashanti ou Saweetie também divulgam essa marca nas redes sociais. O potencial de Georgina, com quase 20 milhões de seguidores no Instagram chama a atenção das marcas.

"A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos", escreveu a espanhola festiva com uma lingerie branca.