Georgina teria descumprido a quarentena para ir às compras

Polêmica em Portugal envolvendo Georgina Rodríguez, que escapou das restrições impostas devido ao coronavírus. Duas imagens mostram a modelo fazendo compras na tarde dessa terça-feira (17). Nas fotos, apareceu acompanhada pelos seguranças da família.

Cristiano Ronaldo e a espanhola permanecem desde 9 de março no Funchal, onde a população está confinada, como no resto do país, desde a última sexta-feira.

A própria Georgina publicou uma imagem de arquivo nas redes sociais na quarta-feira pedindo aos seguidores que procurem o lado positivo das coisas e valorizem a saúde e a família.