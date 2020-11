Gerard Moreno e sua média de um gol a cada dois jogos

Oito jogos com a camisa da Seleção Espanhola, quatro gols marcados. É a média de Gerard Moreno, que cresce a cada vez que ele é conovocado pela 'La Roja'.

O jogador do Villarreal foi o salvador da Espanha no empate contra a Suíça na Liga das Nações. Ele teve apenas dez minutos, mas o suficiente para fazer o gol que colocou o empate no placar.

Os números não mentem com Gerard Moreno. O atacante tem uma bela relação com o gol na Seleção Espanhola e mais uma vez demonstrou que Luis Enrique não se enganou ao convocá-lo.

Gerard Moreno estreou em outubro de 2019 no empate com a Suécia e, nos oito jogos que disputou, ainda não conheceu derrota, com quatro vitórias e quatro empates.

Gerard Moreno estreou a sua conta de gols contra Malta, onde deu três assistências e teve um gol anulado. Contra a Romênia ele marcou um doblete, o único até o momento, e depois de um ano sem fazer isso, ele marcou novamente com a Espanha.