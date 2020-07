A melhor temporada de Gerard Moreno, um dos artilheiros na Espanha

Gerard Moreno, autor do único gol do Villarreal na derrota contra o Barcelona, já alcançou seu melhor rendimento diante dos goleiros adversários pelo Campeonato Espanhol.

O desempenho o coloca no pódio da artilharia da competição, com 16 gols, a apenas um tento de empatar com Benzema, enquanto Messi lidera com 22.

Com mais quatro partidas a serem disputadas, o atacante de 28 anos, poderá ultrapassar a marca da temporada 2017-18, quando também balançou as redes 16 vezes vestindo a camisa do Espanyol.

Naquele ano, o atacante precisou de 38 partidas de LaLiga para chegar a essa marca. Na atual edição, participou de 32 jogos, sendo titular em 30.

Gerard estreou na primeira divisão espanhola na temporada 2014-15 e foi para o time catalão no ano seguinte, onde permaneceu três anos antes de retornar ao Villarreal.