Gerard Piqué recebe oferta... para virar ator!

Gerard Piqué é uma pessoa de várias facetas e inteligente que atrai pela forma como encara a vida e seus problemas. Ainda não se aposentou e já é empresário , tem claro seu futuro... e agora poderia ser ator.

Candela Peña, popular atriz catalã, confirmou que deseja ter o jogador do Barcelona participando como ator em seu novo projeto audiovisual.

"Adoraria que Piqué participasse na minha série. Não seria para uma simples aparição, mas para participar em dois ou três capítulos fazendo o papel de quem ele é, jogador do Barcelona", explicou ao 'El Món a RAC-1' a popular atriz.

Fora do gramado, o zagueiro do Barça já está acostumado a ser notícia por ser um dos proprietários do Andorra, da Segunda Divisão B do futebol espanhol. Além disso, ele tem estado por vários anos à frente de projetos de sucesso como o da nova Copa Davis de tênis.