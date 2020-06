O Campeonato Carioca está de volta no Brasil apesar da polêmica por conta do alto número de contágios e mortes no país por conta do coronavírus.

O Vasco conseguiu vencer o Macaé e saiu com uma vitória importante: 3 a 1 com três gols do argentino Germán. Confira no vídeo acima a entrevista com o jogador sobre o jogo.