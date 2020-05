Gerrard: 40 anos e um Liverpool na sua cola

Steven Gerrard faz 40 anos neste sábado como técnico do Glasgow Rangers e espera pacientemente que o Liverpool, time em que ele se tornou uma lenda, abra as portas para a lenda 'red'.

Ele pendurou as chuteiras há quatro anos. Foi em 2016 pelo Los Angeles Galaxy, embora seu ciclo de futebol tenha praticamente terminado um ano antes quando ele deixou o Liverpool, seu clube da vida.

Com os 'reds', ele viveu as experiências mais importantes de sua carreira. O triplete de 2001, formado pela FA Cup, a Copa da Liga e coroado pela lendária final da UEFA contra o Alavés em Dortmund, seu tempo como capitão em 2003, sua quase contratação pelo Chelsea, recriou o documentário 'Make Us Dream' da Amazon.

Mas se há dois momentos que definem a carreira e a vida de Gerrard, eles são a final em Istambul e a tarde de 27 de abril de 2014 em Anfield.

Na capital otomana, Gerrard começou um retorno histórico com uma cabeçada que precedeu a vitória final nos pênaltis. O meio-campista inglês naquele dia levantou seu troféu mais precioso e importante. Ele nunca superaria o que foi alcançado contra o imponente Milan.

Sua carreira após marcar o 3-1, estimulando e pedindo incentivo aos torcedores e à equipe, permanecerá para sempre nas mentes do Liverpool e dos fãs de futebol.

Essa Copa da Europa, no entanto, não foi o troféu mais importante que Gerrard deveria ter esperado. A campanha de 2013-14, com Brendand Rodgers no banco e ao lado de Luis Suarez na equipe, ameaçou quebrar a maldição da liga em Anfield.

O Liverpool tinha o título na mão e ele dependia de si mesmo até chegar a Anfield para enfrentar um Chelsea de José Mourinho cheio de substitutos, que poucos dias depois jogava a final da Champions League contra o Atlético de Madrid.

Num jogo de trapaça, contaminado pelas táticas irritantes do português, Gerrard cometeu o grande erro de sua carreira. No acréscimo da primeira parte, ele escorregou em um controle simples a priori e deu lugar a Demba Ba para fazer o primeiro gol de uma partida que o Liverpool perderia por 0-2.

Seu mandato na MLS por uma temporada precedeu sua aposentadoria e o início de uma carreira de treinador que o levou às fileiras juniores do Liverpool antes de ingressar no Rangers.

Com os escoceses, ele ganhou o prêmio de melhor treinador do mês três vezes, além de liderá-los para a final da Copa da Liga e ser vice-campeão de uma liga que terminou prematuramente devido ao coronavírus.

Sua estadia em Ibrox Park, não importa quanto tempo, parece ser um teste antes de seu salto final para a elite, quando no futuro ele comandar o Liverpool.

As apostas apontam para ele como o sucessor de Jürgen Klopp no ​​banco de Anfield e, por nome e status, tudo parece indicar que seu destino será 'red'.gerrar