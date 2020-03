Gerrard nega rumores sobre sua saída

Steven Gerrard está vivendo um dos momentos mais complicados desde que assumiu o comando do Rangers.

O time foi derrotado neste sábado pelo Hearts of Midlothian, o que o levou à eliminação da Copa da Escócia sem conseguir chegar às semifinais.

Com isso, surgiram rumores sobre a possível saída do técnico. No entanto, o ex-jogador do Liverpool negou essa possibilidade.

"Depois da partida do fim de semana passado, refleti internamente e essas reflexões com meu entorno e estou preparado para seguir. Estou bem, pronto para o novo desafio, que é contra o Hamilton. Estou aqui. Assinei para estar aqui", declarou o inglês.