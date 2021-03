Gerrard não entende a ausência de Alexander-Arnold na Seleção da Inglaterra

A Inglaterra vai começar seu caminho para a Copa do Mundo no Catar com dois jogos simples a princípio contra San Marino e Albânia e apenas a Polônia de Lewandowski parece um adversário difícil nesta primeira pausa internacional em direção a Copa do Mundo.

Para os confrontos, Gareth Southgate chamou Kieran Trippier, Kyle Walker e Reece James. Ele, portanto, deixou de fora o jogador do Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Apesar de seu baixo rendimento nesta temporada, Steven Gerrard defendeu que seu compatriota deveria ter convocado o jogador 'red'. "Ele é o melhor lateral-direito da Inglaterra. Se aprendi algo em meu tempo como jogador, é que nem sempre você está no seu melhor", explicou ele em 'The Athletic'.

“Quando você não está no topo da carreira você precisa do apoio, carinho e atenção do treinador. Fiquei muito surpreso com a decisão, mas não sou o treinador, é apenas a minha opinião”, disse o treinador, que tem assinou uma campanha excepcional com o Rangers na Escócia.

O jogador de 22 anos jogou 34 partidas pelo Liverpool, com um saldo insuficiente de um gol e cinco assistências. Números bem distantes das duas temporadas anteriores, que foram encerradas com 16 e 15 assistências, respectivamente.