Gerson, mais coringa do que nunca vestindo a camisa do Flamengo

A facilidade de se adaptar a qualquer setor do gramado fez Gerson adotar no Flamengo o apelido de "Coringa". Pois nesta quarta-feira, contra o Boavista, no Maracanã, o volante viveu uma noite em que não só foi voluntarioso, como também decisivo.

Na partida válida pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o jogador ditou o ritmo do meio-campo e ocupou bem os espaços, do jeito que a torcida rubro-negra se acostumou a ver. Mas, além disso, foi garçom e deixou sua marca no mesmo jogo, algo que ainda não havia acontecido desde que chegou à Gávea.



Primeiro Gerson desviou a bola para Pedro abrir o placar para o Rubro-Negro, aos 35 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, aos 5, anotou um golaço, em chute de canhota no ângulo.