Quatro nomes do Real Madrid estão na mira do Getafe

O presidente do Getafe, Ángel Torres, sempre demonstrou interesse em pescar no Real Madrid e deixou já isso claro publicamente em mais de uma ocasião.

Torres também falou abertamente sobre a possibilidade de contratar Brahim. "Pedimos ao Real Madrid a transferência, e pode acontecer", disse o presidente a 'Movistar +'.

Segundo o jornal 'AS', o Getafe, também espera contar com Borja Mayoral, emprestado nesta temporada ao Levante, Álvaro Odriozola, hoje no Bayern de Munique, e Reinier. Para todos eles, o plano é assinar contratos de empréstimo.

A equipe do Coliseum Alfonso Pérez já tentou a contratação de Mayoral em 2017, quando o atacante estava no time B do gigante da capital, e deve voltar a se moviementar com o mesmo objetivo pensando na próxima temporada.

O Real Madrid não parece ter problemas para aprovar as saídas dos jogadores por empréstimo, pois não parecem ter muito espaço no time. A exceção tende a ser Odriozola, que poderia continuar como alternativa de Dani Carvajal após a ida de Achraf à Inter de Milão.