Gigantes de Premier League pensam em Reguilón

Sem lugar no time titular do Real Madrid, Sergio Reguilón foi por empréstimo ao Sevilla no início da temporada, equipe onde passou a contar com maior protagonismo.

Até aqui o lateral-esquerdo de 23 anos somou 25 partidas oficiais com o time do sul da Espanha, marcou um gol e deu três assistências.

Ao que tudo indica, uma volta ao Santiago Bernabéu está descartada no momento, o que poderia levar o espanhol para o futebol inglês.

De acordo com o diário 'ABC Sevilla', clubes como Arsenal e Tottenham estão interessados no talento do jovem madridista, que também está na mira do PSG.