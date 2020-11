Gignac se torna o maior artilheiro europeu da história do Campeonato Mexicano

Aos 34 anos, o atacante André-Pierre Gignac vive sétima temporada no Tigres, clube em que acumula 238 partidas disputadas, 139 gols marcados e 34 assistências.

Ex de Olympique de Marseille, Toulouse e Lorient, o jogador francês é figura importante da equipe mexicana, sendo titular absoluto desde a temporada 2015.

Seus gols fizeram que um recorde fosse quebrado no campeonato nacional. Neste mês, ele chegou a 125 gols no Campeonato Mexicano, superando o espanhol Isidro Lángara e tornando-se o maior artilheiro europeu da história da liga.

Confira no vídeo acima a trajetória de Gignac no Tigres até se tornar o recordista do Velho Continente no futebol mexicano.