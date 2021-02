Gignac supera a 'muralha Weverton'

O Tigres teve três grandes chances no primeiro tempo diante do Palmeiras, mas Weverton fez defesas de alto nível para evitar uma vantagem dos mexicanos.

Sem conseguir assumir o controle após os 30 minutos de jogo, o Palmeiras voltou ao vestiário tendo 41% da posse de bola e somente uma finalização. Depois do intervalo, o Tigres manteve o ímpeto ofensivo até superar o goleiro brasileiro.

Weverton não conseguiu evitar que André-Pierre Gignac abrisse o placar em cobrança de pênalti, que foi cometido por Luan sobre Carlos González.

O camisa 10 francês disparou um chute rasteiro e com força no canto direito do goleiro, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol logo aos 52 minutos.