VÍDEO: Gil comenta parceria e vê Avelar adaptado como zagueiro

O Corinthians voltou a campo nesta semana com uma vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na Arena em Itaquera, em partida válida pelo retorno do Campeonato Paulista de 2020.

A atuação do sistema defensivo foi justamente o grande ponto positivo destacado na entrevista coletiva concedida pelo técnico Tiago Nunes.

“Natural que com um tempo tão grande de parada que exista dificuldade, que o time sinta o ritmo de jogo, o físico. Só adquire jogando, mas tendo em vista a importância do jogo, o momento do clube, a grandiosidade do clássico, o que fica é a atuação consistente da parte defensiva”, avaliou.

Com grandes defesas, o goleiro Cássio foi um dos destaques da partida. O único gol do jogo foi marcado por um dos zagueiros do Corinthians. Gil garantiu o gol que diminui as chances de eliminação do alvinegro. Saiba aqui o que o Timão precisa para se classificar.

O zagueiro concedeu entrevista coletiva em que comentou a parceria com Avelar e disse ver seu companheiro adaptado na função como zagueiro. Confira no vídeo o depoimento de Gil.