Gilberto Silva relembra passagem de Ronaldinho pelo Atlético: “um privilégio”

Gilberto Silva já havia conhecido Ronaldinho Gaúcho antes de, em 2013, voltar a fazer uma parceria vitoriosa com o camisa 10. Juntos eles foram campeões do mundo em 2002 pela seleção brasileira, mas em live transmitida em nosso canal no Instagram, o ex-jogador revelou que ver R10 com a camisa do Galo lhe deu uma emoção diferente.

“Ter a oportunidade de jogar com o Ronaldo no meu clube foi algo fantástico”, disse. “O Ronaldo é uma pessoa que dispensa comentários. Totalmente do bem”.

“Ele foi a primeira pessoa que me acolheu na seleção brasileira. Ele era o mais novo na época que eu cheguei, mas o mais novo que já estava voando... fazendo as mágicas dele”.

Gilberto, que nunca escondeu o carinho especial pelo Galo, defendeu o Alvinegro de BH entre 2000 e 2002 antes de construir uma sólida carreira na Europa – onde virou um dos maiores ídolos do Arsenal, inclusive se tornando o brasileiro com mais gols pelo clube. E por conhecer tão bem o Atlético e sua torcida, acredita que a massa atleticana e R10 criaram uma relação única.

“Chegar aqui no Atlético e poder jogar com o Ronaldinho foi um presente, um privilégio. Para a torcida do Atlético foi um presente ver ele aqui. E para ele também foi um presente”.