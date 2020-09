Giménez, positivo para COVID-19

A pandemia causada pelo coronavírus continua causando estragos no futebol espanhol. Nesta terça-feira, um novo capítulo nesta história que já tem mais de seis meses.

O Atlético de Madrid anunciou em comunicado oficial o contágio do zagueiro argentino José María Giménez, que testou positivo para COVID-19 nos últimos testes PCR realizados.

Conforme informado no comunicado do clube, os integrantes do elenco, a comissão técnica e o restante do pessoal auxiliar foram submetidos a novos testes de detecção do coronavírus nesta segunda-feira e os resultados foram divulgados no meio-dia desta terça-feira.

O jogador está isolado em casa e iniciará um período de quarentena, indicado pelas autoridades sanitárias. O Atlético, de momento, não fez referência ao estado de saúde do defesa-central.

Os 'colchoneros' tinham um treino duplo agendado para esta terça-feira que foi suspenso, como disse o jornal 'Marca', devido à falta de alguns dos resultados do PCR que posteriormente foram conhecidos.

“Após este resultado, o protocolo da LaLiga foi ativado para estes casos e por isso os nossos jogadores irão realizar o próximo treino individualmente”, conclui a mensagem do Atleti.