Gimnasia não quer saber de Maradona: "O problema não é ele, mas seu entorno"

Maradona não continuará no banco do Gimnasia La Plata. As chances de o treinador permanecer no banco 'Lobo' já são muito pequenas e foi o próprio presidente do clube quem foi o responsável por informar sobre a situação atual.

"O problema não é Diego, mas o entorno que o administra. Ele tem um grupo de pessoas que não nos permite conversar com ele", disse Gabriel Pellegrino em 'La Redonda'.

O presidente do clube não teve nenhum problema em mostrar seu rosto e insinuar que aqueles em torno do eterno camisa 10 buscam o interesse financeiro: "Existe um entorno que tem outro interesse econômico".

"Eles queriam um aumento salarial que não podemos aceitar. Maradona é quem menos se importa com dinheiro", acrescentou Pellegrino.