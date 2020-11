Giroud está farto: "Procurarei uma solução em janeiro se minha situação não mudar"

Depois de uma janela de transferência no verão passado em que seu nome foi vinculado a várias equipes europeias, Olivier Giroud decidiu continuar no Chelsea para terminar seu contrato.

Seu compromisso com os 'blues' termina em junho de 2021, embora o campeão mundial com a Seleção da França possa deixar Stamford Bridge no inverno europeu. O atacante deixou isso bem claro durante a sua passagem pelo 'Téléfoot'.

"Minha situação é preocupante. Achei que ainda tinha um papel importante no Chelsea, mas meu tempo de jogo foi muito reduzido. Terei que mudar isso ou tomarei uma decisão em janeiro. Estou preocupado comigo mesmo. Uma decisão terá que ser tomada em janeiro. Espero que seja uma boa decisão, como sempre fiz”, disse.

Giroud participou de sete jogos e foi titular em um deles, mas na maioria das vezes jogou apenas na reta final. Na verdade, como mostram os dados do ProFootballDB, o francês esteve em campo por apenas 158 minutos.

O jogador de 34 anos pediu um destaque maior... ou uma saída: "Gostaria que as coisas fossem mais simples, mas fomos feitos para combater as adversidades".

"E como meu amigo Koscielny costuma dizer, onde estou melhor é quando estou contra a parede. Embora alguns falem muito sobre minha idade, me sinto bem fisicamente para continuar jogando", concluiu.