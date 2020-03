Giroud recusa a Inter e prefere a renovação

O futuro de Olivier Giroud mudou radicalmente nas últimas 24 horas. O atacante francês, pelo qual pouquíssimos apostou que poderia continuar no Chelsea por insistência da Inter de Milão, agora parece mais perto de renovar com o clube londrino.

De acordo com o jornal inglês 'Daily Mirror', o atacante já teria informado à diretoria esportiva da equipe 'blue' que ele está aguardando um novo contrato. O jogador francês teria reconsiderado sua posição depois de ter mais minutos com a equipe liderada por Frank Lampard.

Aos 33 anos, o atacante acredita que ainda tem muito futebol e está claro que pode contribuir muito para o Chelsea. Para fazer isso, terá que melhorar seus números, pois nesta temporada conseguiu apenas dois gols. Claro, em apenas 598 minutos.

O contrato francês expirará no final da temporada. Portanto, se o interesse do Chelsea coincidir com a nova abordagem do jogador, eles terão que se apressar em Stamford Bridge. Diante desse novo cenário, a Lazio também está atenta.