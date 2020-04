Giroud respondeu a Benzema: "Sou um kart campeão mundial"

Karim Benzema não hesitou em alfinetar Oliver Giroud com algumas declarações em que ele se comparou à Fórmula 1 e classificou seu compatriota como um mero kart. Como esperado, houve uma resposta do atacante do Chelsea.

"As pessoas dizem que você não pode comparar uma Fórmula 1 com um kart, e tudo o que posso dizer sobre isso é que sou um campeão do mundo, então não está nada mal para um kart", disse ele sem papas na língua a 'BeFoot'.

O jogador do Real Madrid tentou esclarecer suas palavras mais tarde: "Sobre Giroud, eu simplesmente disse a verdade. Mas ninguém se lembra do que eu disse sobre sua contribuição para a seleção, simplesmente nos lembramos quando eu disse que era um F1 e ele era um kart... Mas é a verdade, é o que penso".

No entanto, o estrago já estava feito, era apenas uma questão de tempo até Giroud responder. No final desta troca de declarações, ficou revelado relacionamento pouco aigável entre os dois atacantes franceses.