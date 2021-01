Giroud, substituto de Jovic no Real Madrid?

Zinedine Zidane pediu que ninguém saísse... exceto Luka Jovic. O atacante estava descontente no Real Madrid e o treinador havia perdido a confiança nele, então o jogador partiu para o Eintracht em Frankfurt, onde voltou a marcar com dois gols. Enquanto isso, os merengues ficaram com os números justos.

Atualmente, os únicos '9' do time do Real são Karim Benzema e Mariano Díaz. Resta saber se esta é a oportunidade para o hispano-dominicano brilhar depois de dois anos nas sombras, ou se o Real Madrid opta por trazer uma nova peça que complemente o francês.

Neste sentido, 'Sportwitness' e 'Football London' garantem que já existe um nome na mesa da diretoria no Santiago Bernabéu: o de Olivier Giroud. Aparentemente, um intermediário teria oferecido o atacante do Chelsea ao Real Madrid em troca de cinco milhões de euros.

Como o contrato termina em junho, esses cinco milhões seriam a indenização solicitada pelos 'blues' para a saída, em janeiro, de um Giroud que está na agenda de outros como Juventus e Inter. Sempre na rampa de saída de Stamford Bridge, este inverno pode ser o de sua marcha final.

Giroud foi titular em apenas seis jogos nesta temporada, mas marcou nove gols. Embora esteja constantemente na berlinda, o campeão mundial com a França sempre mostrou seu nível diante dos desfalques de seus companheiros.

O jornal 'Marca' também fala do caso, mas destaca que esta opção parece difícil não pelo aspecto econômico, mas pelo pessoal. A sua relação com Benzema não é boa, tiveram vários desentendimentos e não parece fácil que possam dividir um vestiário.