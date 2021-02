Glauber Ramos analisa empate do Goiás com o Bahia

O Goiás visitou o Bahia na Arena Fonte Nova nesse sábado pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de muitos gols (3-3) cada equipe levou um ponto para casa.

Após a partida, o treinador do Goiás, Glauber Ramos, analisou o resultado que deixa o esmeraldino na zona de rebaixamento do Brasileirão com 33 pontos.

"Foi um jogo muito disputado, as duas equipes necessitando realmente da vitória. Foi um jogo complicado para as duas equipes, nenhuma das equipes saiu satisfeita com o resultado, principalmente a gente, que esperávamos sair daqui com os três pontos. Estudamos bastante a equipe do Bahia, sabíamos a proposta de jogo deles, mas infelizmente nós cometemos alguns erros que não poderíamos ter cometido nesse jogo. Saímos na frente, tomamos a virada, mas buscamos até o final. Fomos aguerridos mais uma vez", disse o treinador.

