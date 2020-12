Glauber Ramos analisa vitória do Goiás sobre o Atlético-GO no Brasileirão. DUGOUT

Confira um trecho da entrevista coletiva de Glauber Ramos após a vitória por 1 a 0 do Goiás sobre o Atlético-GO no Brasileirão, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.