VÍDEO: Glauber Ramos analisa vitória do Goiás sobre o Palmeiras

O duelo entre alviverdes pela 22ª rodada do Brasileirão acabou com placar de 1 a 0 para o time local, que precisou de um golaço de Miguel Figueira nos acréscimos para conquistar sua terceira vitória na competição.

Confira no vídeo acima as palavras do auxiliar técnico Glauber Ramos, que assumiu a equipe após a demissão de Enderson Moreira e ainda vê seu time na lanterna. O Goiás soma 15 pontos e vê seus adversários mais próximos com cinco pontos de vantagem.