VÍDEO: Glauber Ramos descarta 'jogada de toalha' do Goiás no Brasileirão

Glauber Ramos concedeu entrevista às vésperas do clássico pela 24ª rodada do Brasileirão. DUGOUT

Auxiliar técnico do Goiás falou após derrota para o São Paulo, por 3 a 0, no Estádio da Serrinha. A equipe esmeraldina perdeu para o Tricolor Paulista em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.