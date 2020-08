O sábado foi dia para o Goiás conquistar sua primeira vitória no Brasileirão. No clássico diante do Atlético-GO, o time comandado por Glauber Ramos venceu por 2 a 0 e chegou a quatro pontos em quatro jogos disputados.

Confira no vídeo a análise do treinador interino após a vitória do Esmeraldino, que volta a campo na segunda-feira, 31 de agosto, em visita ao Grêmio.