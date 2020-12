Glauber Ramos exalta entrega de Rafael Moura no Goiás

O Goiás venceu o Atlético-GO no último final de semana e ganhou um respiro no Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Rafael Moura, que ganhou elogios do treinador ao final do clássico.

"O Rafael Moura é um baita de um profissional, não temos muito o que contestar dele. É um jogador que cobra muito dos atletas mais novos, passa um pouco da experiência que ele tem para os meninos, e hoje vocês viram o Rafael que a gente conhece", disse após a partida.

Confira no vídeo acima o que disse Glauber Ramos!