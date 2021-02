No último dia 06/02, o Goiás visitou o Bahia pela 35ª rodada do Brasileirão e saiu com um empate em 3 a 3 em um disputado confronto.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva do técnido do Goiás após o jogo onde ele fala dos pontos necessários para escapar do rebaixamento.