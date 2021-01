O Santos saiu vencendo em casa contra o Goiás, mas deixou escapar a vitória e perdeu por 4 a 3 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

Lutando contra o rebaixamento, o Esmeraldino agora acumula 29 pontos e ocupa a na 18ª posição da tabela, a seis de deixar o Z4.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Glauber Ramos, que contou como foi o papo no intervalo para motivar o time pela virada.