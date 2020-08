Glauber Ramos fala o que Thiago Larghi pode esperar do Goiás. DUGOUT

Treinador interino que dirigiu o Goiás na vitória no clássico contra o Atlético-GO, por 2 a 0, fez questão de enaltecer o valor do grupo de jogadores que Thiago Larghi, novo treinador do Esmeraldino, encontrará em sua chegada.