No último dia 21/11, o Goiás recebeu um Palmeiras cheio de desfalques e conseguiu sair com a vitória com um único já nos acréscimos do jogo, feito por Miguel Figueira.

Sobre a importantíssima vitória do lanterna do Brasileirão, o auxiliar técnico do clube falou em entrevista: "foi uma vitória dos atletas".