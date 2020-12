VÍDEO: "Não acredito que iremos cair", diz Glauber Ramos

O Goiás perdeu para o Tricolor Paulista em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020 e segue em situação delicada. Com 16 pontos somados em 23 partidas, o time continua ocupando a lanterna.

Agora, Glauber Ramos prepara a equipe esmeraldina para o clássico da próxima segunda-feira, quando visita o Atlético Goianiense. Confira no vídeo acima a entrevista do auxiliar técnico, que diz não acreditar no rebaixamento do Goiás.