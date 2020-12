O Goiás recebeu o Sport Recife neste sábado e venceu por 1 a 0 o confronto direto contra o rebaixamento. Confira no vídeo acima as palavras do técnico Glauber Ramos a partida.

Agora, o Esmeraldino soma 23 pontos, ocupa a 18ª posição e se prepara pensando no jogo da próxima quarta-feira, quando visita o Coritiba em novo duelo importante na luta contra o Z4.