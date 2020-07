Quem vai transmitir a final da Taça Rio 2020?

O clássico Fla-Flu vai decidir a Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O torcedor só não sabe ainda como vai fazer para assistir à partida decisiva.

Ir ao estádio, como se sabe, até chegou a ser cogitado em meio à pandemia, mas a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu manter a reta final do torneio sem a presença de público.

Rubro-negros e tricolores, então, vão ter que ver o clássico pela televisão ou pela internet. A definição, porém, só vai sair nesta segunda-feira, às 10h, quando a Ferj sorteia o mando de campo da final.

Entenda a confusão

O Flamengo não entrou em acordo com a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Estadual. No entanto, aproveitando-se de medida provisória do último dia 18 que determinou que o clube mandante tem direito de exibir os jogos, passou a partida contra o Boavista, na última quarta-feira, pela Fla TV.

No dia seguinte, a Globo alegou quebra do contrato de exclusividade e anunciou que não transmitiria mais as partidas restantes do Estadual. Em seguida, porém, a Ferj orientou os outros 11 clubes do Carioca a não transmitirem os jogos em seus canais, foi à Justiça e conseguiu que a emissora voltasse a exibir os jogos, sob pena de multa.

Desta maneira, as transmissões no domingo de semifinais de Taça Rio aconteceram da seguinte forma: o Grupo Globo transmitiu Fluminense x Botafogo na TV aberta e fechada, enquanto o Flamengo exibiu o triunfo sobre o Volta Redonda com sinal aberto da Fla TV - após cobrar R$ 10 por acesso ao jogo, mas ter problemas na plataforma contratada.

Portanto, a final da próxima quarta-feira - se não houver mais nenhuma reviravolta - deve ser exibida pelo Grupo Globo se o Fluminense vencer o sorteio do mando de campo ou pelo canal do Flamengo na internet se o Rubro-Negro ficar com o mando.

"O sorteio do mando de campo para a final da Taça Rio, que acontecerá na manhã desta segunda-feira, às 10h, ganhou contornos de importância como se fosse uma etapa indissociável da grande final de turno. Isso porque de acordo com os termos da MP 984/20, caso o mandante seja o Flamengo o clube já declarou que comandará a transmissão por meio do seu canal de internet, aliás como fez nos jogos contra Boavista SC e Volta Redonda FC", diz comunicado compartlhado pela Ferj e pelo perfil do Cariocão nas redes sociais.

"Entretanto, caso o sorteio favoreça o Fluminense, a partida deverá ser transmitida pela TV Globo, nos termos da liminar judicial deteminando que a emissora exiba os jogos da semifinal e a final da Taça Rio, além da final do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais da Temporada 2020, sob pena de multa única de R$ 5.000.000,00 por cada partida não transmitida", completa a nota.