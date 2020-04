Globo quer pagar menos aos clubes até junho

A pandemia do coronavírus segue causando problemas para o futebol. No último domingo(26), os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, receberam uma carta da Globo, emissora que detém a maior parte dos direitos de transmissão, sugerindo um desconto em relação aos pagamentos dos próximos três meses.

Segundo apuração do portal Goal.com, a notícia caiu como uma bomba entre os dirigentes que alegam necessitar do dinheiro neste período para enfrentar a crise causada pela pausa das atividades. De imediato, eles se mobilizaram para uma reunião na tarde desta segunda-feira(27), por videoconferência, com o intuito de se unirem contra a sugestão da emissora.

Na carta, a empresa avisou que quer uma definição até terça(28), o que causou uma mobilização ainda maior. Uma das justificativas é de que a emissora sofreu uma queda de receita, causada pela paralisação geral, mas que os valores serão compensados depois desses três meses, logo não haveria uma perda do valor acordado em contrato.

Sem previsão de retorno dos campeonatos, os clubes estão buscando alternativas para evitar um prejuízo ainda maior. Equipes como Atlético-MG já optaram pela diminuição de 25% dos salários dos jogadores. O Flamengo, um dos clubes mais bem estruturados financeiramente no país, também já discute medidas para negociar os vencimentos de seus funcionários.