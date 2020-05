Globo reprisa Cruzeiro x Sporting Cristal pela Libertadores de 1997

Ainda sem futebol ao vivo no Brasil devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos.

Neste domingo, dia 24 de maio, o torcedor do Cruzeiro vai poder reviver as emoções da conquista da Libertadores da América de 1997, com a reprise do triunfo por 1 a 0 sobre o Sporting Cristal, do Peru.

A reprise será exibida pela TV Globo, na TV aberta, para todo o Estado de Minas Gerais menos a cidade de Juiz de Fora, que assiste à reprise de Vasco x Barcelona-EQU pela Libertadores de 1998.

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES DE 1997

Depois de empate por 0 a 0 na ida, em Lima, Cruzeiro e Sporting Cristal fizeram um jogo tenso no Mineirão lotado. Dez minutos após Dida fazer um milagre, Elivélton, num chute de direita de primeira na entrada da área, venceu o goleiro Balerio e fez o gol do bicampeonato continental da equipe celeste aos 30 do segundo tempo.

"De onde sobrava eu chutava. Não tinha medo. Não quero nem saber se o goleiro cooperou. O que importa é que meu nome está gravado na história do Cruzeiro Esporte Clube", disse o ex-atacante ao portal Superesportes .

O TÉCNICO DO TÍTULO

Hoje no Botafogo, Paulo Autuori assumiu o Cruzeiro há 23 anos depois de a equipe mineira perder os três primeiros compromissos no torneio continental, para Grêmio, Alianza Lima e Sporting Cristal. A partir daí, veio a reação, com três triunfos contra os mesmos rivais.

"O Paulo nos chamou para uma reunião, e todo mundo falou: 'num grupo de quatro, a gente ficar fora para dois clubes peruanos não tem a mínima condição. Temos que dar um jeito de vencer. Se a gente se classificar, vamos chegar à final e ser campeões'", conta o ex-lateral Nonato ao Superesportes .

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Cruzeiro: Dida; Vitor, Gelson, Gottardo e Nonato; Fabinho, Ricardinho (Da Silva), Donizete Oliveira e Palhinha; Marcelo Ramos, Elivélton. Técnico: Paulo Autuori.

Escalação do Sporting Cristal: Balerio; Soto, Marengo, Asteggiano e Torres (Serrano); Garay, Solano, Rivera e Amoako (Carmona); Julinho e Bonnet (Alvarado). Técnico: Sérgio Markarian.